Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 15-18 Nisan 2025 Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak indirimli ürünler için incelemeler başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu Salı ve Cuma temel gıdanın yanı sıra klima, cep telefonu, televizyon, elektrikli düdüklü tencere, kickscooter, buharlı mop temizleyici, cam ankastre set gibi birbirinden farklı ürünler alıcılarını bekliyor olacak. BİM'de bu haftanın fırsatları haberimizde! İşte, 15-18 Nisan 2025 BİM kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...