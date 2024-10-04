BİM 8-9 Ekim kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM 8-9 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM'de bu hafta; büyük ve küçük ev aletleri, gıda, temizlik ve kozmetik çeşitleri ile birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 8-9 Ekim 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 8-9 Ekim 2024 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
8 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Ofçay Binbirdem Siyah Çay 1 kg 109.50 TL
Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 22,50 TL
Ofçay Hazine Filiz Zengin Dem Demlik Süzen Poşet Çay 30x8 g 49,50 TL
Türk Tarım Beyaz Sirke 2 L 27,50 TL
Koska Üzüm Pekmezi 700 g 69,50 TL
Koska Çifte Kavrulmuş Tahin 550 g 89,50 TL
Karina Fındıklı Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 39,50 TL
Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balı 850 g 169,50 TL
Sunar - Orkide Mısır Yağı Pet 5 L 239,50 TL
Bizebi Baldo Pirinç 2,5 kg 134,50 TL
Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 kg 134,50 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 L 35,50 TL
Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 32,50 TL
Juss Tea Soğuk Çay 2,5 L 34,50 TL
Pin Aromalı İçecek Çeşitleri 34,50 TL
Siri +Plus Limonata Çeşitleri 21,50 TL
Black Bruin Enerji İçeceği 1 L 34,50 TL
Bubble Tea Siri Aromalı İçecek Çeşitleri 49,50 TL
Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 299 TL
Selpak 16'lı Tuvalet Kağıdı Ferahlatan Banyo 99 TL
Blume Kağıt Havlu 16'lı 135 TL
Solo Islak Havlu 3x52’li 45 TL
Celenes Thermal Yüz Temizleme Jeli 129 TL
Molped Gece Hijyenik Ped Pure&Soft 79 TL
Blendax Şampuan 44,75 TL
Elseve Saç Düzleştirici Bakım Kremi 94,75 TL
Elseve Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi 89,75 TL
Rinso Toz Deterjan Beyaz Sirke & Soda Etkili 10 kg 255 TL
Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 125 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon 2 x 653 ml
Losyon 750 ml 119 TL
BİM AKTÜEL 9 EKİM KATALOĞU
Nofrost buzdolabı KEY 490 NFS 19.975 TL
Nofrost buzdolabı KEY 430 NFE 14.975 TL
8 kg çamaşır makinesi KEY 8002 CM 9.750 TL
4 programlı bulaşık makinesi KEY 4014 BMS 10.750 TL
Bamboo plus bonel yaylı tek kişilik yatak 1.999 TL
Flexi bonel yaylı çift kişilik yatak 3.299 TL
Smart sünger yatak tek kişilik 1.499 TL
Voyage Kuş tüyü süngerli tek kişilik yatak 1.850 TL