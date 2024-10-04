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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin - Teknoloji Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin

        Adana TEKNOFEST'te açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. Yapamazsınız diyen felaket tellallarına kulak asmayın" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:53
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satır başları:

        -Hepiniz TEKNOFEST Adana'ya hoş geldiniz.

        -Biz Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri algı çalışması yürüttüler, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. İddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı.

        -Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Şakirpaşa daha hayati görevler inşa edecek. TEKNOFEST sadece bir başlangıç. Burayı önemine uygun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

        -Katıldıkları yarışmalarda ödül alan tüm gençlerimizi yürekten kutuluyorum. Bizim gönlümüzde Çukurova'nın çok farklı bir yeri var. Adana'nın kalbimizde farklı bir yeri var.

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        -Bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST'e ulaşmak asla kolay değildi. 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayii ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

        -Canını dişine takanlardan biri de Özdemir Bayraktar'dı. İHA'larda çığır açan birisiydi. Baykar'ın hayata geçirdiği pek çok projenin fikir babasıydı. Durumdan vazife çıkaran idealist bir insandı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

        -Gençler, sizler Türkiye'nin aydınlık yarınlarısınız. Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. Yapamazsınız diyen felaket tellallarına kulak asmayın.

        -Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık. Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1.1 trilyon dolar sınırını aştık. Nereden nereye… Savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80'lere çıkardık. İnsansız Hava araçlarında dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız. Araştırma-Geliştirme merkezi sayımızı sıfırdan 1328'e çıkardık. Buralarda 66 bin 250 projeyi tamamladık, 14 bin 634 proje ise devam ediyor. 22 yıl önce sadece 2 teknopark vardı, bugün 104 teknoparkımız var. Tasarım merkezimiz yokken, bugün 332 tane tasarım merkezine sahibiz. Buralarda da 13 bin 101 proje tamamlandı, 2 bin 262 proje devam ediyor. Daha bunlar gibi saymaya kalksak saatler alacak güçlü bir altyapıyı son 22 yıl içerisinde ülkemize kazandırdık.

        -Bölgemizde son yılların en sancılı dönemi yaşanıyor. Katliamları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Gazze'de 50 bin kardeşimiz vahşice siyonist İsrail tarafından katledildi. Şehirler enkaz yığınına döndü. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor.

        -Ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk rafa kaldırılmış durumda.

        -Kundaktaki bebekleri öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız.

        -Sinsi bir plan ortaya konuşmuştur. Vadedilmiş toprakların en olduğunu gayet iyi biliriz. Biz sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

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