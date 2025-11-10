BİM'de cuma fırsatları! BİM aktüel 14 Kasım Cuma kataloğu yayında!
BİM'de cuma fırsatları gündeme geldi. 14 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 14 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğu ile haftanın cuma kampanyaları...
Giriş: 10.11.2025 - 19:46 Güncelleme: 10.11.2025 - 19:49
BİM'de bu hafta mini buzdolabı, sandalye ile masa çeşitleri, barbie bebek ve oyuncak seçenekleri, teknolojik ürünler ve tekstil eşyaları ile birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte BİM aktüel 14 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
