BİM aktüel ürünler 23 Eylül 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 23 eylül indirimlerinde çay, tahıl gevreği, kahve çeşitleri, fındık kreması bulunuyor. Piliç baget ise 59.90 TL'den satışa sunulacak. İşte, BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g- 175 TL’den, Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea - 89 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM indirimlerinin tamamı
BİM AKTÜEL 23 EYLÜL 2025 KATALOĞU
Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g- 175 TL
Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea - 89 TL
Az Yağlı Yoğurt 89,50 TL
Piliç Baget 1 KG Er Piliç- 59,90 TL
Kanola Yağı Mutfağım 5 L - 349 TL
Çubuk Salatalık Turşusu - 79,50 TL
Natürel Sızma Zeytinğaı- 125 TL