Habertürk
        BİM aktüel ürünler 23 Eylül 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 23 eylül indirimlerinde çay, tahıl gevreği, kahve çeşitleri, fındık kreması bulunuyor. Piliç baget ise 59.90 TL'den satışa sunulacak. İşte, BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 14:55 Güncelleme: 22.09.2025 - 14:55
        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g- 175 TL’den, Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea - 89 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM indirimlerinin tamamı

        2

        BİM AKTÜEL 23 EYLÜL 2025 KATALOĞU

        Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g- 175 TL

        Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea - 89 TL

        Az Yağlı Yoğurt 89,50 TL

        Piliç Baget 1 KG Er Piliç- 59,90 TL

        3

        Kanola Yağı Mutfağım 5 L - 349 TL

        Çubuk Salatalık Turşusu - 79,50 TL

        Natürel Sızma Zeytinğaı- 125 TL

        4
        Çarptığı kadın bayıldı, tepki gösterenlere bıçak çekti!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Ölümü şüpheli bulunan Elif'in son görüntüsü ortaya çıktı!
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
