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        Haberler Merak Edilenler BİM aktüel ürünler kataloğu 1-4 Ağustos indirimleri: Elektrikli bisiklet raflarda! Bu hafta BİM indirimli ürünler neler? - Merak Edilenler Haberleri

        BİM aktüel 1 - 4 Ağustos kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğunda ağustos ayı fırsatları dikkat çekti. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel 1 - 4 Ağustos indirimli ürünler listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 11:33
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        Ağustos ayı BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 1-4 Ağustos kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel fiyat listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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