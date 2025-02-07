BİM aktüel ürünler kataloğu: 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli liste belli oldu. 14 Şubat'tan itibaren geçerli olacak indirimler arasında tabak tencere seti, ayakkabılık, bardak seti, tekerlekli düzenleyici yer aldı. Öte yandan büyük, küçük ve orta boy valizlerde satışa çıkacak. İşte 14 Şubat 2025 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
Giriş: 07.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:13
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BİM indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Birbirinden farklı kategorideki ürünleri indirime sokan BİM aktüelde 14 Şubat kataloğunda cep telefonu, televizyon indirimde olacak. İşte BİM aktüel ürünler listesi
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