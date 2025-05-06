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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 6-9 Mayıs 2025: İndirimli BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 6-9 Mayıs 2025: İndirimli BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bugünden itibaren Tefal Düdüklü Tencere, Tava çeşitleri, Paşabahçe cam ürünler, terlik çeşitleri, 4 Kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap indirimde olacak. İşte BİM 6-9 Mayıs aktüel kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 09:43 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:43
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        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren BİM indirimlerinde pek çok ürün yer aldı. Peki BİM 6-9 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var?

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        6 MAYIS SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Torku % 1 Yağlı Süt 26,75 TL

        Dana Kangal Sucuk 500 g 209 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 199 TL

        Vadim Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 kg 349 TL

        Özgüllü Tereyağı 1 kg 299 TL

        Ettat Dana Döner Kebap 450 g 165 TL

        Sek %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL

        Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

        Banvit Piliç Çıtır Lokum 1000 g 199 TL

        Namet Soslu Dana Misket-Parmak Köfte 250 g 79 TL

        Kiri Labne 3x150 g 89,50 TL

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        9 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

        Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL

        Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3,450 TL

        Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL

        Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

        Heifer Mega Blender Set 1.890 TL

        Çay Makinesi 1.490 TL

        Kumtel Midi Fırın 2.500 TL

        Fondü Seti 599 TL

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        Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

        Fakir Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

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