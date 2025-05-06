BİM aktüel ürünler kataloğu 6-9 Mayıs 2025: İndirimli BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bugünden itibaren Tefal Düdüklü Tencere, Tava çeşitleri, Paşabahçe cam ürünler, terlik çeşitleri, 4 Kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap indirimde olacak. İşte BİM 6-9 Mayıs aktüel kataloğu indirim listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren BİM indirimlerinde pek çok ürün yer aldı. Peki BİM 6-9 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var?
6 MAYIS SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Torku % 1 Yağlı Süt 26,75 TL
Dana Kangal Sucuk 500 g 209 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 199 TL
Vadim Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 kg 349 TL
Özgüllü Tereyağı 1 kg 299 TL
Ettat Dana Döner Kebap 450 g 165 TL
Sek %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
Banvit Piliç Çıtır Lokum 1000 g 199 TL
Namet Soslu Dana Misket-Parmak Köfte 250 g 79 TL
Kiri Labne 3x150 g 89,50 TL
9 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3,450 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL
Heifer Mega Blender Set 1.890 TL
Çay Makinesi 1.490 TL
Kumtel Midi Fırın 2.500 TL
Fondü Seti 599 TL
Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL
Fakir Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL