        BİM aktüel ürünler kataloğu yayında: 14 Ekim Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girecek?

        BİM aktüel 14 Ekim kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimleri

        BİM 14 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 14 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 19:25 Güncelleme: 12.10.2025 - 19:25
        1

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 14 Ekim Salı BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        2
        3
        4
