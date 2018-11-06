Binacional - Sport Boys maçı öncesi rakamlar

Binacional ve Sport Boys, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:15. 11 puanlı Binacional 15. sırada bulunuyor, Sport Boys 15 puana sahip ve 10. sırada. Binacional, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sport Boys, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 446 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Binacional kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sport Boys sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Binacional önceki hafta Real Atletico Garcilaso mücadelesinde 3-1 kazandı.

Sport Boys ise Deportivo Municipal karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Binacional, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Binacional, kendi sahasında 3 gol attı, 9 gol yedi.

Sport Boys, dış sahada 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Boys 5 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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