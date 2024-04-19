Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor

Bingöl, Türkiye'de dört mevsimi eşit yaşayabileceğiniz illerinden biri. İlkbaharı da dolu dolu yaşayabileceğimiz bir şehir. Kuzeye doğru gittiğinizde hala karlı yaşam alanlarını görebilirsiniz. Ovaya geldiğinizde rengarenk çiçeklere tanıklık edebiliyorsunuz. Bu anlamda Bingöl apayrı bir güzelliğe sahip."