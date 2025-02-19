Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (3)

BİNGÖL-ERZURUMKARA YOLU TIR TRAFİĞİNE AÇILDI

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR geçişine kapatılan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bingöl- Erzurum kara yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerin yol temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Yollarda kalan bazı araçlara da yardım eden ekipler, ilçede kapalı olan 13 köy yolunu açmak çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan kent geneli kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.