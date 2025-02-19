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        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (3)

        BİNGÖL-ERZURUMKARA YOLU TIR TRAFİĞİNE AÇILDIBingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR geçişine kapatılan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bingöl- Erzurum kara yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerin yol temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:03 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:05
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        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (3)
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        BİNGÖL-ERZURUMKARA YOLU TIR TRAFİĞİNE AÇILDI

        Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR geçişine kapatılan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bingöl- Erzurum kara yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerin yol temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Yollarda kalan bazı araçlara da yardım eden ekipler, ilçede kapalı olan 13 köy yolunu açmak çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan kent geneli kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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