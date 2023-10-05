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        Bingöl'de "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı

        Bingöl Müftülüğünce Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:00 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:16
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        Bingöl'de "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı
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        Bingöl Müftülüğünce Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi.

        Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güzel katıldı.

        Güzel, konuşmasında, ümmetlerin ve milletlerin hayatlarını huzur içinde sürdürebilmeleri için kalplerini ve gönüllerini Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in muhabbeti ve sevgisiyle doldurması gerektiğin belirtti.

        Hz. Peygamber'in verdiği mesajların sonsuza kadar devam edeceği mahiyette olduğunu kaydeden Güzel, "Hz. Adem'den itibaren hak-batıl mücadelesi süre gelmiş, sayısız peygamberler göndermiştir Cenab-ı Allah. sayılarını bilmiyoruz. Bildiklerimiz var. Ve bu mücadele devam edegelmiş. Ta ki Hz. Peygamberimize (s.a.v) kadar. Efendimiz evrensel bir dinin peygamberi ve hatem-ül enbiya. Yani peygamberlerin sonuncusu. Dolayısıyla onun aldığı mesajlar önemli, verdiği mesajlar önemli." ifadelerini kullandı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta da Hz. Peygamber'in, "Allah’a iman ettim de ve dosdoğru ol" tavsiyesini bugün en büyük yol haritası olduğuna işaret etti.

        Usta, şöyle devam etti:

        "Bilginin çoğaldığı bilgeliğin ve hikmetin azaldığı; mülkiyetin çoğaldığı paylaşmanın ve huzurun azaldığı; şımarıklığın ve nankörlüğün çoğalıp şükür ve minnet duygularının azaldığı; inancın itibarsızlaştırıldığı, istikametin örselendiği ve menfaat ilişkilerinin başat davranışlara evrildiği bir çağda, insanlığın yegane kurtuluş reçetesi olarak yine yüce dinimizin hayat veren çağrısı duruyor. Bu nedenle, bu yıl ki temanın Peygamberimiz, 'iman ve istikamet' olmasını son derece isabetli ve değerli bulduğumu ifade etmek isterim."

        Konuşmaların ardından ortaokul ve liseler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

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