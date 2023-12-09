Bingöl'de uzmanından karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı

Bingöl Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasret Gizem Kurt, karbonmonoksit zehirlenmesi ve alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu.

Kurt, gazetecilere, karbonmonoksitin renksiz ve kokusuz bir gaz olduğunu söyledi.

Karbonmonoksit gazının solunum yoluyla kana karıştıktan sonra, dokulara oksijen taşıyan hemoglobine bağlandığını dile getiren Kurt, özellikle soba, şofben ve doğalgazın yanlış kullanımına bağlı olarak zehirlenmelere sebep olduğunu belirtti.

Kurt, "Karbonmonoksit gazı, hemoglobine özellikle oksijene nazaran 200 kat daha fazla bağlanması sebebiyle, kanda oksijen azlığına sebebiyet verir. Kandaki oksijenin azalmasına bağlı olarak da hastalarda belli semptomlar görülür. Bunlardan bazıları baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi semptomlardır. Özellikle tüm aile bireylerinde bu şikayetlerin görünüyor olması uyarıcıdır." ifadelerini kullandı.

Hastanede karbonmonoksit zehirlenmesi için belli başlı tedavi uygulandığını aktaran Kurt, şunları kaydetti

"Bunlardan biri oksijen tedavisidir ve hastalar 4 saat boyunca müşahede altında tutulur. Bir diğeriyse, kandaki karbonmonoksit değerine göre, belirlenen bu tedavi yöntemi seçilen hiperbarik oksijen tedavisidir. Özellikle kırsalda yaşayan, soba kullanan vatandaşlarımızın soba kurulumlarında ve temizliğine dikkat etmesi gerekmektedir. Böyle bir durumla karşılaştıklarında özellikle aile bireylerinde de varsa mutlaka oda havalandırılmalı. Ortamdan hızlıca uzaklaşılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Gerekirse 112 Acil Sağlık aracılığıyla hastaneye başvurulması önerilir."