Bingöl'ün Yedisu ilçesi beyaza büründü

Bingöl'ün Yedisu ilçesi kar nedeniyle beyaza büründü.

İlçede dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Kar kalınlığının 5-10 santimetreyi bulduğu ilçede esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karı kürekle temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmaları yapıyor.

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