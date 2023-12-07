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        Bingöl'ün Yedisu ilçesi beyaza büründü

        Bingöl'ün Yedisu ilçesi kar nedeniyle beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:55
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesi beyaza büründü
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesi kar nedeniyle beyaza büründü.

        İlçede dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

        Kar kalınlığının 5-10 santimetreyi bulduğu ilçede esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karı kürekle temizledi.

        Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmaları yapıyor.

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