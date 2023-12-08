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        Bingöl'de 3 kilo 94 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'de 3 kilo 94 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:26
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        Bingöl'de 3 kilo 94 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'de 3 kilo 94 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda merkez ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarda, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

        Araçta 3 kilo 94 gram esrar bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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