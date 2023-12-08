Bingöl'de 3 kilo 94 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'de 3 kilo 94 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'de 3 kilo 94 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda merkez ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarda, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.
Araçta 3 kilo 94 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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