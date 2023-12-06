Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Aralık Perşembe günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.