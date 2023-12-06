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        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 18:01 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:01
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Aralık Perşembe günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

        Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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