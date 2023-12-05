Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de Kariyer Fuarı düzenlendi

        Bingöl'de Kariyer Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de Kariyer Fuarı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de Kariyer Fuarı düzenlendi.

        Fuar, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından bölgedeki kadın ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yürütülen "TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonunun sağlanması Operasyonu" kapsamında Bingöl Üniversitesi iş birliğiyle Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Fuara, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, akademik personel ve firma temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Fuarın açılışında konuşan FKA Genel Sekreteri Yoğunlu, ajans olarak ulusal kaynakları etkin ve verimli kullandıklarını söyledi.

        Ajansın Avrupa Birliği Mali Desteği ile uygulamaya koyduğu TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonunun sağlanması Operasyonu bileşenlerinden biri olan Teknik Destek Operasyonu kapsamında yerel düzeyde kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesine önemli katkılar sağlaması için bir araya geldiklerini ifade eden Yoğunlu, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'nin yer aldığı TRB1 bölgesinde 18-35 yaş arası işsiz gençlerin ve sosyal güvencesi olmayan kadınların beceri düzeylerinin gelişmesine ve istihdam olanaklarının artmasına destek çıkmak hedefimizdir. Bu da çeşitli konu başlıklarında mesleki ve beceri geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi, psikolojik ve kariyer destek danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, bölgedeki gençlerimizin ve kadınlarımızın iş gücü piyasasına daha etkin katılımları yönünde önemli birer adım olacaktır. Kadınlara, sosyal içerme ve istihdam alanlarında çalışan kamu kurumlarına, kooperatiflere, sosyal aktörlere yönelik düzenlenecek kapasite geliştirme programları da yerel düzeyde beşeri kapasitenin desteklenmesinde önemli fırsatlar sunacaktır."

        Daha sonra fuarın açılışı yapıldı, kurulan stantlar gezildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 13 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 13 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Adaklı Kaymakamı Çelik, ilçede ziyaretlerde bulundu
        Adaklı Kaymakamı Çelik, ilçede ziyaretlerde bulundu
        Bingöl'de 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bingöl'de 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Bakımı yapılan viyadükteki molozları nehre döktüler; o anlar kamerada
        Bakımı yapılan viyadükteki molozları nehre döktüler; o anlar kamerada