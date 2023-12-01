Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Bingöl'de yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Polis ve jandarma ekiplerince Bingöl-Genç kara yolunun Çayağzı mevkisinde denetim noktası oluşturuldu.

        Denetimde durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi, lastiklerin derinliği ölçüldü.

        Uygulamada kış lastiği kullanmayan 2 araç sürücülerine idari para cezası kesildi.

        Ekiplerce kış lastiği bilgilendirme broşürü de dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Bakımı yapılan viyadükteki molozları nehre döktüler; o anlar kamerada
        Bakımı yapılan viyadükteki molozları nehre döktüler; o anlar kamerada
        Genç Kaymakamı Muhammet Güzel şehit ailelerini ziyaret etti
        Genç Kaymakamı Muhammet Güzel şehit ailelerini ziyaret etti
        Bingöl'de üniversite öğrencileri 2 bin rakımlı dağın zirvesine tırmandı
        Bingöl'de üniversite öğrencileri 2 bin rakımlı dağın zirvesine tırmandı
        Bingöl Valisi Usta, öğretmenlerle "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izl...
        Bingöl Valisi Usta, öğretmenlerle "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izl...
        Bingöl'de 20 kilo 629 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 20 kilo 629 gram esrar ele geçirildi
        Karlıova'da kar yağışı ve sis etkili oldu
        Karlıova'da kar yağışı ve sis etkili oldu