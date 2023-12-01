Bingöl'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Bingöl'de yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince Bingöl-Genç kara yolunun Çayağzı mevkisinde denetim noktası oluşturuldu.

Denetimde durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi, lastiklerin derinliği ölçüldü.

Uygulamada kış lastiği kullanmayan 2 araç sürücülerine idari para cezası kesildi.

Ekiplerce kış lastiği bilgilendirme broşürü de dağıtıldı.

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