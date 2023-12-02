Adaklı Kaymakamı Çelik, ilçede ziyaretlerde bulundu Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, bazı köyleri ve kamu kurumlarını ziyaret etti.

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, bazı köyleri ve kamu kurumlarını ziyaret etti.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Kamışgölü ve Gökçeli köylerindeki vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Yapımı süren Kamışgölü Köyü Camisi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Çelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çelik, ayrıca İlçe Mal Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.