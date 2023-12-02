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        Adaklı Kaymakamı Çelik, ilçede ziyaretlerde bulundu

        Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, bazı köyleri ve kamu kurumlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:42 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:42
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        Adaklı Kaymakamı Çelik, ilçede ziyaretlerde bulundu
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        Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, bazı köyleri ve kamu kurumlarını ziyaret etti.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Kamışgölü ve Gökçeli köylerindeki vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

        Yapımı süren Kamışgölü Köyü Camisi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Çelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çelik, ayrıca İlçe Mal Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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