Bingöl'de 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Bingöl'de hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.
Bingöl'de hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçunda hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.B'nin yerini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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