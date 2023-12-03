Bingöl'de aranan firari hükümlü yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, hakkında 8 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat, Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 farklı suçtan hakkında 8 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.D'nin yerini tespit etti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 yıldır firari olan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Evde yapılan aramada, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 110 mermi, 121,3 gram toz esrar ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.