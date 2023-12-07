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        Bingöl'de heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı

        Bingöl'de sağanak sonucu meydana gelen heyelanda kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:19
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        Bingöl'de heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı
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        Bingöl’de sağanak sonucu meydana gelen heyelanda kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Bingöl'de etkili olan sağanak sonucu merkeze bağlı Şaban grup köy yolunda heyelan meydana geldi.

        Ulaşıma kapanan yolun açılması için İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

        Çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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