Bingöl'de heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı

Bingöl’de sağanak sonucu meydana gelen heyelanda kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Bingöl'de etkili olan sağanak sonucu merkeze bağlı Şaban grup köy yolunda heyelan meydana geldi.

Ulaşıma kapanan yolun açılması için İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.

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