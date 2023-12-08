Bingöl'de "Davamız Kudüs" programı düzenlendi

Solhan ilçesinde İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından "Davamız Kudüs" programı düzenlendi.

Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, platform adına Maşuk Uslu ile Doç. Dr. Cahit Karaalp konuştu.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak'ın yaptığı duanın ardından etkinlik sona erdi.

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