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        Bingöl'de "Davamız Kudüs" programı düzenlendi

        Solhan ilçesinde İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından "Davamız Kudüs" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:07 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:16
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        Bingöl'de "Davamız Kudüs" programı düzenlendi
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        Solhan ilçesinde İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından "Davamız Kudüs" programı düzenlendi.

        Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Programda, platform adına Maşuk Uslu ile Doç. Dr. Cahit Karaalp konuştu.

        İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak'ın yaptığı duanın ardından etkinlik sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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