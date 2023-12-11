Atık alüminyumlar Bingöl'de külçeye dönüşerek Avrupa'ya ihraç ediliyor

RIDVAN KORKULUTAŞ - Türkiye'de çeşitli fabrikalardan çıkan alüminyum atıklar, Bingöl'de külçeye dönüştürülerek Avrupa'nın 5 ülkesine ihraç ediliyor.

Bingöllü makine mühendisi Yakup Karagöz, 2010'da Küçük Sanayi Tesisi'ndeki 100 metrekarelik tesisinde alüminyum külçe üretimine başladı. Karagöz, üretim kapasitesini artırarak 2013'te organize sanayi bölgesinde (OSB) tesis kurdu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bingöl İl Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansının verdiği destekle tesisini geliştiren Karagöz, günlük yaklaşık 4 ton, aylık 120 ton alüminyum külçe üretimi yapıyor. Toz haline getirilmiş alüminyum atıklar, yaklaşık 800 ila 1000 derecelik ocaklarda eritilerek kalıplara dökülüyor.

Karagöz, AA muhabirine, üretime küçük bir ocakta başladıklarını anlattı.

Alüminyum atıklarını dönüştürerek külçe haline getirdiklerini söyleyen Karagöz, şunları kaydetti:

"Bizim günlük üretimimiz günlük 4 ton, aylık da 100-120 ton. Yıllık da 1200-1300 ton üretimi yapıyoruz. Bundan sonra alüminyum biyet olarak üretmek istiyoruz. Farklı bir tesiste alüminyum biyet olarak üretim yapacağız. Alüminyum farklı aşamalardan geçiyor, çok meşakkatli bir iş. Hem ısı hem de oluşturduğu tozdan dolayı çok zahmetli bir iştir. Ocaklarımız 850 ile 1000 derece arasında bir ısı vermektedir. Buradaki çalışma şartları gerçekten çok ağır. 2017 yılında KOSGEB ile Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle işimizi sürdürdük. KOSGEB'ten yaklaşık 300 bin lira destek aldık. 2022 yılında da Fırat Kalkınma Ajansından faizsiz kredi desteğiyle makine alımı yaparak işimizi sürdürmekteyiz."

- "Hafif olmasından dolayı birçok sektörde kullanılıyor"

Tesislerinde 15 kişinin çalıştığını anlatan Karagöz, personeli kendi tecrübe ve imkanlarıyla yetiştirdiklerini dile getirdi.

Alüminyumun Türkiye ve dünya için stratejik bir ürün olduğuna işaret eden Karagöz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de çok fazla alüminyum ihtiyacı var. Özellikle havacılık, inşaat, mimaride çok fazla kullanılmaktadır. Çelik sektörünün dışında en çok kullanılan sektör alüminyumdur. Çok rahat şekil alabiliyor, hafif olmasından dolayı birçok sektörde kullanılıyor. Ürettiğimiz külçelerin bir kısmını yurt dışına gönderiyoruz. Yunanistan, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa'ya ihracat yapıyoruz. Bizim geçen yıl ciromuz 50 milyon liraydı. Bu yıl da 85 milyon lira ciro beklentimiz var."