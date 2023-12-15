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        Bingöl'de jandarma, öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

        Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince lise öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:46
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        Bingöl'de jandarma, öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi
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        Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince lise öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Jandarma ekipleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentte çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda özel bir okulda öğrencilerle bir araya gelen ekipler, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili bilgilendirmede bulundu, bu konuyla ilgili hazırlanmış broşürü dağıttı.

        Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran ekipler, birebir görüşmeler de gerçekleştirdi.

        Ekipler, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında da bilgi verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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