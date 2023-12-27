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        Bingöl'de kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve köy yolları ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:14 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:14
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        Bingöl'de kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve köy yolları ulaşıma açıldı.

        Bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ile 6 mahalle yolu belediye ve Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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