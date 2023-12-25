Bingöl'de öğrenciler ve veliler Gazze yararına kermes düzenledi Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğrenciler ve veliler, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes düzenledi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğrenciler ve veliler, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes düzenledi.

Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulu'nda düzenlenen kermeste, velilerin evde yaptığı yöresel yemekler, öğrenci ve öğretmenlerin 3D kodlamayla hazırladığı ürünler ve hazırlanan resimler satışa sunuldu.

Okul müdürü Ferhat Bayar, kermese katılımın yoğun olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bayar, "Elde edilen gelir Filistinlilere gönderilmek üzere Umut Kervanı Gazze Yardım hesaplarına aktarıldı. Kermes programımıza katılan, destek sunan herkesten Allah razı olsun." dedi.