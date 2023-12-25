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        Bingöl'de öğrenciler ve veliler Gazze yararına kermes düzenledi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğrenciler ve veliler, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 23:03 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:09
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        Bingöl'de öğrenciler ve veliler Gazze yararına kermes düzenledi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğrenciler ve veliler, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes düzenledi.

        Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulu'nda düzenlenen kermeste, velilerin evde yaptığı yöresel yemekler, öğrenci ve öğretmenlerin 3D kodlamayla hazırladığı ürünler ve hazırlanan resimler satışa sunuldu.

        Okul müdürü Ferhat Bayar, kermese katılımın yoğun olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Bayar, "Elde edilen gelir Filistinlilere gönderilmek üzere Umut Kervanı Gazze Yardım hesaplarına aktarıldı. Kermes programımıza katılan, destek sunan herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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