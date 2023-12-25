Vefat eden Solhanlı öğretmenin ismi özel eğitim sınıfında yaşatılacak

Bingöl’ün Solhan ilçesinde geçen yıl vefat eden öğretmen Abdulvahap Salcan'ın ismi Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulu bünyesinde yeniden tasarlanan özel eğitim sınıfına verildi.

Geçen yıl geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden öğretmen Salcan'ın isminin yaşatılacağı özel eğitim sınıfında program düzenlendi.

Programa katılan Salcan'ın ailesi ve meslektaşları duygu dolu anlar yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, vefat eden öğretmen Abdulvahap Salcan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilediklerini belirtti.

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