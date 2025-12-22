Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Bingöl Üniversitesi'nde 2026, 'Üretim Yılı' ilan edildi
        Bingöl Üniversitesi'nde 2026, 'Üretim Yılı' ilan edildi
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de gençlere ve ailelere yönelik farkındalık konferansları düzenlendi
        Bingöl'de gençlere ve ailelere yönelik farkındalık konferansları düzenlendi
        Bingöl Valiliği'nden "köylerde çöp toplanmadığı" iddialarına ilişkin açıkla...
        Bingöl Valiliği'nden "köylerde çöp toplanmadığı" iddialarına ilişkin açıkla...
        Bingöl'de seyir halindeki tırda yangın paniği: Facia son anda önlendi
        Bingöl'de seyir halindeki tırda yangın paniği: Facia son anda önlendi