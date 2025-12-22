Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
