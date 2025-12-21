Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 21:22 Güncelleme: 21.12.2025 - 21:22
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        M.B'nin kullandığı 23 AAF 495 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolu Ormanardı köyü mevkisinde, M.A. idaresindeki 12 ACE 043 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

