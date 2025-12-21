Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
M.B'nin kullandığı 23 AAF 495 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolu Ormanardı köyü mevkisinde, M.A. idaresindeki 12 ACE 043 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
