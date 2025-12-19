Bingöl'de İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı

BİNGÖL–Bingöl'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, kentte afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmanın öncelikleri olduğunu söyledi.

Göreve başladığı ilk günden itibaren bu farkındalığı güçlendirmeye yönelik çalışmalara başkanlık ettiğini kaydeden Usta, "Başladığımız nokta ile bugün geldiğimiz nokta arasında ciddi bir mesafe kat ettik. Dirençli bir Bingöl için kurumlarımızla birlikte önemli çalışmalara imza attık." dedi.

Vali Usta, olası afetlerde kullanılmak üzere belirli yerlere afet konteynerlerinin yerleştirildiğini aktararak, Bingöl'de geleceği planlayan bir anlayışla deprem master planı hazırlandığını ve bu planın ilerleyen süreçte ilçelere de yayılacağını kaydetti.

2023 depremleri sonrası ağır hasarlı binaların yıkımında önemli bir aşamaya gelindiğini vurgulayan Usta, "Yaklaşık yüzde 90'ın üzerinde ağır hasarlı bina yıkımı gerçekleştirildi. Bu konuda Bingöl’de önemli bir alışkanlığı kırdık." ifadelerini kullandı.