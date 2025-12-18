Bingöl balında verimliliğin artırılması için çalışma yapılacak

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret olarak tescillenen ilk balı olan Bingöl balının kovan başı verimliliğinin artırılması amacıyla araştırma yapılacak.

Bingöl Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Fırat Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında "Bingöl'de Arıcılıkta Kovan Başı Verimlilik Düşüklüğünün Nedenleri ve İyileştirme Yol Haritası" projesine ilişkin teknik destek sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü adına Vali Ahmet Hamdi Usta ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak tarafından imza atıldı.

Vali Usta, burada yaptığı konuşmada, Bingöl'ün bal üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirtti.

İlde yaklaşık 178 bin kovan ve 1350 üretici bulunduğunu ifade eden Usta, "2026 yılı için 2 bin ton bal üretimi hedefimiz var. Bingöl balı hem yurt içinde hem de Avrupa Birliği nezdinde tescilli olup, Türkiye genelindeki market zincirlerinde yerini almaya başlamıştır." dedi.

Usta, sözleşmenin bal üretimine sağlayacağı katkıya ilişkin şunları söyledi:

"Bu çalışmayla 178 bin kovanın en verimli şekilde üretime katkı sunmasını amaçlıyoruz. Fırat Kalkınma Ajansının teknik desteği ve üniversitemizin akademik katkısıyla flora, üretim teknikleri, eğitim ve uygulama alanlarında mevcut durum analiz edilecek, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönler ortaya konulacaktır."

Vali Usta, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Bingöl merkezli ve kısmen Tunceli'yi kapsayan değer zinciri teknik destek çalışması yürütüldüğünü belirterek, bu kapsamda arıcılık ve bal ürünlerinde çeşitliliğin artırılması ve daha fazla katma değerli ürün elde edilmesine yönelik bir rapor hazırlanacağını ve çalışmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

Çalışmaların Bingöl Arıcılar Birliği, Bingöl Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü dile getiren Usta, projeye katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.