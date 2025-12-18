Karlıova'da sahipsiz binek hayvanlar toplatılmaya başlandı

Paylaşımda, "Toplanan hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir alanda yaşamaları için belediyemize ait hayvan barınağına teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Karlıova Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede trafik güvenliğinin sağlanması ve hayvanların olumsuz kış şartlarından korunması amacıyla Kaymakamlık koordinasyonunda sahipsiz binek hayvanlarının toplanmasına başlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.