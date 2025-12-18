Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da sahipsiz binek hayvanlar toplatılmaya başlandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz binek hayvanlar toplatılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:08
        Karlıova'da sahipsiz binek hayvanlar toplatılmaya başlandı
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz binek hayvanlar toplatılmaya başlandı.

        Karlıova Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede trafik güvenliğinin sağlanması ve hayvanların olumsuz kış şartlarından korunması amacıyla Kaymakamlık koordinasyonunda sahipsiz binek hayvanlarının toplanmasına başlandığı belirtildi.

        Paylaşımda, "Toplanan hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir alanda yaşamaları için belediyemize ait hayvan barınağına teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

