Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        "Gezen Sinema Tırı" Karlıova'da çocuklarla buluştu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine gelene "Gezen Sinema Tırı", çocukları sinemayla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:53 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gezen Sinema Tırı" Karlıova'da çocuklarla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine gelene "Gezen Sinema Tırı", çocukları sinemayla buluşturdu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturma hedefiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı", ilçeye geldi.

        11 Mart İlkokulu'nun bahçesine konuşlandırılan tırda, film izleme imkanı bulan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Öğrencilerden yerli ve milli paylaşımı
        Öğrencilerden yerli ve milli paylaşımı
        Bingöllü milli atlet maratonda birinci oldu
        Bingöllü milli atlet maratonda birinci oldu
        Bingöl'de yoğun sis etkili oldu
        Bingöl'de yoğun sis etkili oldu
        Dünyanın en uzun burma kadayıfı için Guinness başvuru başlatıldı
        Dünyanın en uzun burma kadayıfı için Guinness başvuru başlatıldı
        Karlıova beyaza büründü
        Karlıova beyaza büründü
        İstanbul'da Bingöl Tanıtım Günleri etkinliği başladı
        İstanbul'da Bingöl Tanıtım Günleri etkinliği başladı