GÜNCELLEME - Bingöl'de bazı şehirler arası yollarda ulaşıma kar engeli

Valilikçe daha sonra yapılan paylaşımda da Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu'nun Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arasının kar ve tipi nedeniyle saat 12.25 itibarıyla tır trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 11.00 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Bingöl'de, yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunun araç geçişlerine ve Bingöl-Diyarbakır kara yolunun da tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

