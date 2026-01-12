Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 288 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:50 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:50
        Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 288 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 55, ilçelerden Adaklı'da 30, Genç'te 39, Karlıova'da 25, Kiğı'da 12, Solhan'da 5, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 6 olmak üzere 192 yerleşim yerinin yolu kardan ulaşıma kapandı.

        Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

        - Elazığ

        Kentteki bazı ilçeler ile yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Arıcak'ta 4, Maden'de 11, Karakoçan'da 6, Kovancılar'da 13, Palu'da 19 ve Sivrice'de 40 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, 93 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        - Şırnak

        Şırnak'ta da kar ve tipi nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde 3 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

