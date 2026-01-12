Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl-Erzurum kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:46 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:46
        Bingöl-Erzurum kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.

        Bingöl Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürücülere kentteki kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

        Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 11.00 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

