        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de jandarma trafik personeline yaka kameraları törenle dağıtıldı

        Bingöl'de jandarma trafik personeli için tahsis edilen 105 yaka kamerasının teslimi için tören düzenlendi.

        Giriş: 17.12.2025 - 15:38 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:38
        Bingöl'de jandarma trafik personeline yaka kameraları törenle dağıtıldı
        Bingöl'de jandarma trafik personeli için tahsis edilen 105 yaka kamerasının teslimi için tören düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Ustu, yaka kameralarının trafik güvenliğinin artırılması ve kolluk hizmetlerinde şeffaflığın güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

        İl Jandarma Komutanlığına trafik ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 105 yeni nesil kamera gönderildiğini ifade eden Usta, "İlimizde daha önce 156 eski nesil aktif kamera bulunuyordu. Böylece jandarma teşkilatımızda toplam 261 yaka kamerasına ulaşıldı." dedi.

        Usta, emniyet ve jandarma teşkilatlarına yapılan son tahsislerle ilde 195'i yeni nesil olmak üzere toplam 366 yaka kamerasının aktif olarak kullanılacağını kaydetti.

        Kameraların ASELSAN tarafından geliştirildiğini ve yapay zeka destekli özelliklere sahip olduğunu dile getiren Usta, bu cihazlarla yüz tanıma sistemi sayesinde kimlik belgesine ihtiyaç duyulmadan sorgulama yapılabildiğini, görüntülerin ise 30 gün süreyle güvenli şekilde kayıt altında tutulduğunu aktardı.

        Usta, söz konusu kameraların sahadaki koordinasyonu güçlendirdiğini, personel ve vatandaş etkileşiminde şeffaflığı artırdığını ve adli süreçlere delil sunduğunu söyleyen Usta, "Bu uygulamalar, çağdaş kamu yönetiminin ve modern devlet anlayışının sahadaki karşılığıdır." ifadesini kullandı.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük de yaka kameralarının jandarma teşkilatına ve kente hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından jandarma trafik personeline yaka kameraları dağıtıldı.

        Törene, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan İzmir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, jandarma şube müdürleri ve personel katıldı.

