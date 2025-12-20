Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl Valiliği'nden "köylerde çöp toplanmadığı" iddialarına ilişkin açıklama

        Bingöl Valiliği, "köylerde çöp toplanmadığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Giriş: 20.12.2025 - 20:01 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:01
        Bingöl Valiliği'nden "köylerde çöp toplanmadığı" iddialarına ilişkin açıklama
        Bingöl Valiliği, "köylerde çöp toplanmadığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya mecraları ve haber sitelerine yansıyan "köylerde çöp toplanmıyor" paylaşımları üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

        Konunun Valilik ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince bilindiğini ve buna yönelik çalışmaların yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bingöl merkez köylerinde oluşan katı atıkların toplanarak Bingöl Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine nakledilmesi amacıyla asgari 6+1 çöp kamyonu ile çöp toplama işi ve işçi hizmet alımı kapsamında yürütülecek hizmet için İl Özel İdaremizde hazırlanan ihale dosyası, 18 Eylül'de Valiliğimize gönderilmiştir. Söz konusu hizmet alımına ilişkin Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğimizce 20 Eylül, 7 Ekim ve 6 Kasım'da üç kez ihaleye çıkılmış, ilk ikisinde başvuru olmamış, 3. ihalede ise bir firma başvurmuş, ancak şartnamede istenen evraklar eksik olduğundan yapılan üçüncü ihale de iptal edilmiştir. İhalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi amacıyla dosyanın revize edilerek yeniden ihaleye çıkılması için dosya İl Özel İl Özel İdaresine gönderilmiş olup revize edilmiş ihale dosyası son şekli verilerek 4. kez ihaleye çıkmak amacıyla Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğimize gönderilmek üzeredir. Süreç, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle takip edilmekte olup, köylerimizde katı atık toplama hizmetinin kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmalar devam etmektedir."

