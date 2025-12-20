AFAD Başkan Yardımcısı Bozkurt, Bingöl'de TOKİ konutlarını inceledi
AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bozkurt, Karlıova Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Abdulselam Bıçak ile görüştü.
Daha sonra yapımı tamamlanan TOKİ konutları ile olası afetlere yönelik geçici konteyner barınma alanı ve cep depo kurulumu için uygun olan alanlarda incelemelerde bulunan Bozkurt, yetkililerden bilgi aldı.
Bozkurt'a, Kaymakam Bıçak, AFAD Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun eşlik etti.
