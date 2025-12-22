Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Çelik, gazetecilerle buluştu

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 15:49 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Üniversitesi Rektörü Çelik, gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, gazetecilerle bir araya geldi.

        Üniversitenin tanıtım ofisinde gerçekleştirilen toplantıda Çelik, Bingöl Basın Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.

        Rektör Çelik, Bingöl Üniversitesi'nde eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerinde üretim odaklı yeni bir vizyon doğrultusunda 2026 yılının "Üretim Yılı" ilan ettiklerini söyledi.

        Çelik, üniversitenin bilimsel bilgi üretimini katma değere dönüştürmeyi ve toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Bu kapsamda akademik birikimin sahaya yansıtılması, projelerin somut çıktılara dönüştürülmesi ve üniversite-sanayi-toplum iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Çelik, üretime dayalı yaklaşımın tüm birimlerde yaygınlaştırılacağını kaydetti.

        Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdurrahman Gül ve Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Genel Sekreter Prof. Dr. Veysel Turan, Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Ferhat Korkmazcan ile Bingöl Basın Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hakim Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Toplantının ardından Çelik, gazetecilere üniversite bünyesindeki Diş Hekimliği Fakültesi yeni binası ve Gençlik Yaşam Merkezini gezdirerek bilgilendirmede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirild...
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirild...
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Bingöl Üniversitesi'nde 2026, 'Üretim Yılı' ilan edildi
        Bingöl Üniversitesi'nde 2026, 'Üretim Yılı' ilan edildi
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de gençlere ve ailelere yönelik farkındalık konferansları düzenlendi
        Bingöl'de gençlere ve ailelere yönelik farkındalık konferansları düzenlendi
        Bingöl Valiliği'nden "köylerde çöp toplanmadığı" iddialarına ilişkin açıkla...
        Bingöl Valiliği'nden "köylerde çöp toplanmadığı" iddialarına ilişkin açıkla...