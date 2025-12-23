Habertürk
        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı

        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı

        Bingöl'de emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesindeki bir haftalık asayiş verileri açıklandı.

        Giriş: 23.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:57
        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı
        Bingöl'de emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesindeki bir haftalık asayiş verileri açıklandı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca 15–22 Aralık'ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilere yer verdi.

        Operasyonlarda 5 bin 2 sentetik hap, 0,94 gram kokain, 2 kilo 349 gram esrar maddesi ve 2 bin 800 ısıtılmış tütün çubuğunun ele geçirildiğini belirten Usta, bu kapsamda 6 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

        Usta, denetimlerde 10'u yabancı uyruklu olmak üzere 93 bin 801 kişinin sorgulandığını, aranan 26 kişinin de yakalandığını kaydetti.

        17 bin 526 aracın denetlendiğini, 1557 araca cezai işlem uygulandığını ve 83 aracın da trafikten men edildiği ifade eden Usta, faaliyetler kapsamında av tüfeği, 2 tabanca, 4 şarjör ve 100 tabanca fişeğinin de ele geçirildiğini aktardı.

        Usta, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara da değinerek, haklarında "kasten öldürme, hırsızlık, narkotik ve diğer suçlarından" kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 38 firarinin de yakalandığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

