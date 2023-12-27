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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunanistan'da Galatasaray rüzgarı! - Futbol Haberleri

        Yunanistan'da Galatasaray rüzgarı!

        Yunanistan'da basketboldan sonra futbolda da Türk rüzgarı esecek! Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın taraftarın sevgilisi olduğu günlerden sonra Panathinaikos Futbol A Takımı'nın başına da Galatasaray'ın diğer bir efsanesi Fatih Terim geçiyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:15
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        Panatasaray!
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        Komşu ülke Yunanistan'da Türk rüzgarı esiyor! Türk ve Galatasaray basketbolunun efsane isimlerinden olan Ergin Ataman'ın Yunanistan'da taraftarın sevgilisi olduğu günlerden sonra Panathinaikos futbol takımını da bir diğer Galatasaray efsanesi Fatih Terim'e emanet etti.

        "İMPARATOR" OLARAK TANITILDI

        Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyururken kulübün internet sitesinde "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" başlığıyla yer alan açıklamada, "en iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" bilgisi verildi.

        OLYMPIAKOS'U DEPLASMANDA DEVİRDİ

        Yunanistan Basketbol 1. Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos geçen ay deplasmanda ezeli rakibi Olympiakos'u 66-54'lük skorla mağlup ederken Ataman da Yunanistan'da kendini kabul ettirmeyi başarmıştı. Anadolu Efes'i THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Ataman, son yıllarda basketbolda eski günlerini arayan Panathinaikos'u ayağa kaldırmayı başarmış ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

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        THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda Marius Grigonis'in son saniye basketiyle yenenen Panathinaikos‘ta maçın ardından koç Ergin Ataman’a sevgi gösterisi vardı. Panathinaikos taraftarı, Monaco deplasmanında alınan galibiyetin ardından otelde Ergin Ataman’a sevgilerini gösterdiler ve ismine tezahürat yaptılar. Ergin Ataman'ın yumruk sevinci de yavaş yavaş ritüel haline geldi.

        TERİM BUGÜN ATİNA'YA GİDİYOR

        Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Ocak 2022'de görevine son verilen 70 yaşındaki Fatih Terim bugün ekibiyle birlikte Atina'ya gidecek ve işbaşı yapacak.

        Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak 35 puanı bulunan lider PAOK'un ardından 2. sırada yer alıyor.

        TERİM'İ OCAK AYINDA ÜÇ OLYMPIAKOS DERBİSİ BEKLİYOR

        Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak. 10 Ocak'ta Yunanistan Kupası'nda Olympiakos'u konuk edecek Panathinaikos, 17 Ocak'ta rövanşta deplasmana gidecek. Fatih Terimli Panathinaikos, 27 Ocak'ta ise bu kez Yunanistan Süper Ligi'nde ezeli rakibini ağırlayacak.

        MAÇLAR 12 ŞUBAT 2024'E KADAR SEYİRCİSİZ

        Yunanistan'da sporda yaşanan şiddet olayları nedeniyle Süper Lgi maçları 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanacak. Aralık ayının başında Olympiakos ile Panathinaikos voleybol takımları arasında oynanan müsabakada görevli bir polisin, 18 yaşında bir taraftarın kullandığı işaret fişeği sonucu ağır yaralanmıştı.

        Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı açıklamada müsabakaların seyircisiz yapılacağı sürede, Süper Lig maçlarının oynandığı statlara yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirilmesi ile taraftarların kimlik göstererek ve dijital bir uygulama ile içeri alınması için altyapı oluşturulmasına yönelik hazırlık yapılacağını belirterek, olay çıkması halinde takımlara otomatik yaptırımlar uygulanmasına imkan sağlayacak yasal düzenlemenin de hayata geçirileceğini kaydetmişti.

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