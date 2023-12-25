Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
BİNGÖL'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O., hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
BİNGÖL'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O., hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Ilıcalar karayolunda meydana geldi. M.G. yönetimindeki 12 DNA 443 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O.'ya çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Fatih O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fatih O.'nun cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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