Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

        BİNGÖL'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O., hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 18:19 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O., hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

        Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Ilıcalar karayolunda meydana geldi. M.G. yönetimindeki 12 DNA 443 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O.'ya çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Fatih O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fatih O.'nun cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        Vefat eden Solhanlı öğretmenin ismi özel eğitim sınıfında yaşatılacak
        Vefat eden Solhanlı öğretmenin ismi özel eğitim sınıfında yaşatılacak
        Bingöl'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Bingöl'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Yedisu Kaymakamı Başar'dan jandarma personeline moral ziyareti
        Yedisu Kaymakamı Başar'dan jandarma personeline moral ziyareti
        Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Karlıova´da 23 köy yolu kapandı, eğitime bir gün ara verildi
        Karlıova´da 23 köy yolu kapandı, eğitime bir gün ara verildi
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi