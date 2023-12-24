Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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