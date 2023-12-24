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        Bingöl'de kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle 23 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:13
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        Bingöl'de kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle 23 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İlçede 3 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

        İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

        İlçede 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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