Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kiğı ilçesindeki tüm okullarda, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kiğı ilçesindeki tüm okullarda, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3 ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla Kiğı ilçesinde yarın eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, Yedisu ile Adaklı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.