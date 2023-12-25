Yedisu Kaymakamı Başar'dan jandarma personeline moral ziyareti
Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Kabayel Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli personeli ziyaret etti.
Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Kabayel Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli personeli ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, karakolu ziyaret eden Kaymakam Başar, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan jandarma personeliyle görüştü.
Başar, karakolun genel durumu hakkında bilgi alarak, personele görevinde başarılar diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.