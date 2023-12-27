Avustralya'nın doğusundaki fırtınada 9 kişi öldü! 24 saatte 280 bin yıldırım düştü, "dev dolu" yağdı

Avustralya'nın doğusunda etkili olan fırtına nedeniyle Queensland ve Victoria eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a çıktı.

Queensland, Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde fırtına, sağanak, dolu ve sel etkili oluyor.

Queensland'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirirken, Victoria eyaletinde ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Queensland kıyısındaki Moreton Körfezi'nde, 11 kişinin bulunduğu bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Eyalet yetkilileri, Queensland'in güneydoğusuna 24 saatte 280 bin yıldırım düştüğünü ve 10 santimetreyi aşan "dev dolu" yağışının görüldüğünü bildirmişti.

Fırtına ve şiddetli yağışların vurduğu Victoria'da ise Melbourne kenti için "fırtına, şiddetli rüzgar ve sağanak" uyarısı yapılmıştı.

Ayrıca Victoria'da Elmore kasabası başta olmak üzere bazı bölgelerde yolların sel nedeniyle ulaşıma kapatıldığı belirtilmişti.

*Haberin görselleri Associated Press ve İHA tarafından servis edilmiştir.